La respuesta de una "joven de barrio rico" a si se apañaría con 950€ al mes da mucho que hablar

El Intermedio, el programa que el Gran Wyoming presenta en La Sexta, ha recuperado unas entrevistas que Thais Villas realizó en 2020 a varias personas en un "barrio rico" y otras de "barrio obrero" para saber qué les parecía la subida del Salario Mínimo Interprofesional a 950 euros.

Una de ellas está provocando ahora multitud de reacciones. Se trata de la opinión de una joven "de barrio rico", que asegura que ella sí podría apañarse perfectamente con esa cantidad de dinero al mes.

La mujer empieza criticando que no ve la subida del salario mínimo "correcta": "Es una manera de que las empresas, y sobre todo los jóvenes empresarios, nos queramos ir a otros lados a emprender".

La joven dice que ella tiene tres restaurantes y que se "apañaría" con 950 euros al mes: "La verdad es que la compra es muy barata en España comparada con otros países. El transporte público está tirado, la calidad de vida, puedes ir a comer a cualquier restaurante económico, con buen servicio y buena comida. No veo el gran problema. Hay que ser más ecológico, andar, por el país".

También critica que "la gente es conformista" y quieren "trabajar poco y cobrar mucho": "Pero eso es imposible, entonces en esta vida hay que esforzarse más. Yo creo que ganando 1.200 puedes llegar a vivir bien. Te apañas para empezar".

"Es cuando uno es joven gana menos y luego vas progresando y vas ganando más. Si llegas a los 50 y tienes un sueldo bajo es que a lo mejor no te lo has montado bien de joven y no te has esforzado lo suficiente para llegar a ese buen trabajo con esos buenos beneficios", reflexiona.

Y añade: "Pero claro, la gente a los 30 está todo el día sin hacer nada".