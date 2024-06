La respuesta que le da a Ayuso, que dijo que el flamenco es parte de Madrid, está siendo sonadísima

La usuaria de TikTok @saritalauper está dando mucho de qué hablar en las redes sociales por la respuesta que ha dado a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, por unas declaraciones en la que aseguraba que su región está íntimamente ligada al flamenco.

"En Madrid el flamenco forma parte de nosotros, de nuestra herencia, de nuestro carácter y de nuestra forma de entender la vida", dijo Ayuso, a lo que la usuaria replica: "No hables de tanto de vida, no hables tanto de entender, háblame de una seguirilla, háblame de un soleá, háblame de un fandanguito, háblame de los cantes de ida y vuelta, déjate hablar de tonterías".

"La historia del flamenco está cosida a la de esta tierra", seguía Ayuso, que ha encontrado también réplica a eso: "Mira, la historia del flamenco no está ni cosida ni en Andalucía, ni siquiera en Andalucía está cosida, ni siquiera los andaluces sabemos por la calle tocar las palmas. Así te lo digo de claro".

"¿Tú sabes a quién está cosida la historia del flamenco? Al pueblo gitano", dice la usuaria antes de dar paso a otra parte de la declaración de Ayuso en la que la dirigente del PP presume de que Madrid recibió "al flamenco con el desparpajo propios del pueblo de Madrid".

"¿Qué desparpajo, Isabel? ¿Qué desparpajo, si ustedes sois todos unos pedazo de gachós. ¿Qué me estás contando de desparpajo en tu pueblo y en tu región? Tu región será capital de todo lo que tú quieras, de tomarte una caña y de no encontrarte con tu ex, y cosas así, pero del flamenco no es capital", deja claro la usuaria.

"Por mucho que la pongáis, por mucho que lo ponga en unos papeles y lo presentéis en una feria. No es capital del flamenco y tú eres pedazo de gachí. ¿Tú no sabes lo que es eso no? Pues yo sí", presume.

Ayuso también presumió de que el "flamenco está profundamente unido a la Comunidad de Madrid". "Dice que llegaron espectadores de todos lados. No llegaron espectadores de todos lados, no. Llegaron artistas de todos lados y actuaron allí y actúan y hay muy buenos tablaos. Sí, sí. Si es que lo cortés no quita lo valiente, pero que allí no se macera, no se crea, no hay escuela, es que Japón es más capital del flamenco que Madrid, a ver si te enteras ya, Ayuso", insiste la usuaria.

"Y a ver si nos enteramos ya todos los españoles de que la marca España que se exporta y de lo que se hace marketing dentro del Estado es del flamenco y el flamenco no es una marca España, ni siquiera marca andaluza, y en todo caso de serlo pues sería una marca andaluza. Es de los gitanos. A los mismos que les decimos no me mires, no me toques, que tú me robas. Y después cogemos su cante, su arte, su baile, y lo exportamos como nuestra marca", se lamenta.

Esa respuesta de la usuaria está generando decenas de comentarios y ha abierto un vivo debate en las redes sociales, donde acumula cerca de 100.000 reproducciones.