Las aventuras de un cubano para hacer café en España tienen enganchadas a decenas de personas 

El usuario de TikTok @camallerys, cubano que vive en España, ha enganchado a decenas de personas a las aventuras que está viviendo para hacer café en este país.

El hombre aparece con una cafetera italiana metida dentro de un cazo y empieza a explicar: "Si en algún momento has escuchado la frase de: puedes salir de ese mundo, pero ese mundo no sale de ti, creo que es exactamente esto que tenemos aquí".

"Esto es lo que he tenido que montar para poder hacer café. Esta cafetera me la regalaron unos cubanos maravillosos a los que les di un recorrido guiado y justamente esta cafetera no es de inducción, es como para fuego. Así que nada, una olla, agua hirviendo y así es como pudimos tener café", señala.

Harto de la situación, se va a un bazar a comprar una cafetera que valga para vitrocerámica de inducción: "Como no me voy a quedar sin café y sin cafetera, he ido al chino y he comprado una. Tengo este café que es una maravilla y no lo puedo utilizar".

¿El problema? Que al ir a hacer café, la cafetera tampoco funciona, pese a que señala que sí es válida para inducción.

Ante la incredulidad del usuario, algunas personas han intentado encontrar la explicación. "Es por el tamaño, tiene que cubrir el área del fuego para detectarla y encenderse. Hay unas bases para ponerla", dice uno.

Y otro, en el mismo sentido, señala: "Hay unas plaquitas que se ponen y encima la cafetera y te funciona la cafetera o olla en inducción yo las compré en Amazon".