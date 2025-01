Le critican por hablar con acento andaluz en Londres y su respuesta es un golpe de realidad

La creadora de contenido española Minerva García (@minisgar24) ha dado una de las respuestas del día después de recibir la crítica de un usuario reprendiéndola por hablar con acento andaluz mientras vive en Londres. "¿Estás en Londres? ¿Y por qué no lo pronuncias bien? Como si eres cantante, esfuérzate un poco que ya no estás en España", le comentó el usuario a la joven.

"Y seguimos con los insultos hacia los acentos andaluces. ¡Qué bien, en pleno siglo XXI! Todos mis vídeos llenos de gente que dice que hable bien", ha afirmado al principio del vídeo, recibiendo miles de visitas en apenas 24 horas desde que el vídeo ha sido publicado.

Su respuesta la ha dado con un ejemplo de cuando estaba estudiando en primaria, siendo ella muy pequeña. Una profesora le preguntó a dónde le gustaría viajar y la entonces pequeña Minerva, con acento almeriense, le respondió: "A Pari'". La docente estuvo diciéndole que lo repitiera hasta que lo dijera bien.

"Estuvimos así media hora, en mitad de la clase, con 30 niños más, eso fue un poco una burla hacia mí, y a una niña de no más de 10 años no le haría gracia, ni tampoco a una de 21, ha replicado. Ha insistido en que seguirá hablando como ella quiera porque "tengo mi acento y así es como me he criado, voy a seguir hablando así y lo voy a reivindicar".

"Que yo esté fura de mi país no significa que vaya a hablar de forma diferente y vaya a cambiar mi acento, no voy a hablar más fino", ha rematado la joven almeriense.