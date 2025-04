Un abogado explica qué le puede pasar a la trabajadora de la 'guardería de los horrores' de Torrejón

Leynver & Jaquero Abogados ha explicado en una publicación de TikTok lo que le puede pasar a la trabajadora de una guardería de Torrejón de Ardoz, en Madrid, que fue grabada agrediendo a una bebé para forzarla a que comiese.

"He visto el vídeo de la guardería y de la trabajadora que tenía que cuidar al niño. Está totalmente desamparado ese niño. Pero me pregunto: ¿qué ha visto la trabajadora que graba a escondidas el vídeo antes de grabar ese vídeo para decir: voy a grabar?", se pregunta el abogado.

El especialista subraya que "eso le podía pasar a más niños": "Y esa trabajadora que grabó el vídeo, que ya es público, lo va a poder aclarar como testigo en el Juzgado de instrucción".

"Pero es que, visto el vídeo, esos hechos que aparecen irrefutables, pudieran ser constitutivos de un posible delito leve de lesiones castigado con pena de multa y el pago de indemnización. Pero es que también podrían ser constitutivos de un posible delito previsto en el artículo 173 apartado primero del Código Penal y ahí la condena, si la hubiera, puede ser de seis meses a dos años de cárcel".

En el vídeo, emitido por Antena 3, se ve a la cuidadora sujetar con fuerza a una bebé de corta edad, presionar su cuerpo contra la pared, gritarle e introducirle la comida de forma violenta mientras la menor llora sin cesar.

La trabajadora, que ya ha sido despedida por el centro, repetía frases como "Lo escupes, te lo vuelvo a meter" o "No me escupas la comida, que la tragues", mientras zarandeaba a la menor, cogiéndola del cuello. En la sala, según se aprecia en las imágenes, había otros trabajadores que no intervinieron, lo que ha provocado indignación entre los padres.