Le dice a una farmacéutica que no debería dormir estando de guardia y obtiene una respuesta de 10

La popular farmacéutica y creadora de contenido Claudia Vega (@claudialvega) ha publicado un vídeo contestando a un reciente comentario en el que opinaban que no debería dormir en el trabajo mientras estaba de guardia en la farmacia: "Estáis trabajando, a dormir a casa. En mi trabajo duermo en casa cuando hago noches. Ya salís bien por mes".

"Veo bien tu teoría si tú lo que haces es contratar a una persona y pagarle esa noche como horas de noche extras y que se pase la noche trabajando porque tú le estás pagando por eso: es decir, que sea su horario laboral", ha respondido al principio del vídeo, que ha acumulado casi 200.000 visualizaciones y 7.000 'me gusta',

Sin embargo, ha recalcado que ese no es su caso, así como el de su compañera. "Es una farmacia familiar en la cual trabajamos de día y después también tenemos que trabajar de noche y nadie nos paga por ello", ha revelado Claudia. La otra joven también ha querido aclarar que las guardias la hacen durante una semana seguida y no esporádicamente.

Según han contado, las guardias de noche las suele hacer su padre. "Mientras no entra nadie la farmacia y esta es tuya, ¿qué vasa estar, en la puerta, esperando a ver si viene alguien?", ha razonado. "Tú intentas descansar, timbra alguien, te levantas, lo atiendes y te vuelves a dormir. No sé qué problema le veis en que descanse la gente y no ande como un zombi por ahí", ha añadido.

"Un poco de empatía, chicos, que no estamos aquí por el ayuntamiento, no nos paga nadie, si a mí me pagasen por trabajar de noche, me pongo a revisarte todas las caducidades de la farmacia", ha rematado.