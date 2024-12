Le dice a su padre que ha echado diésel en vez de gasolina: la reacción de él se comenta sin parar

Pocas cosas puede haber (normalmente) que enfaden más a un padre que uno de sus hijos o hijas le estropeen el coche. En esos casos, suelen reaccionar irritados. Aunque también los hay sumamente comprensivos.

Es el caso del padre de la usuaria de TikTok @juliaa_gmz, que ha gastado una broma al hombre haciéndole creer que se había equivocado al repostar y había echado diésel a un coche de gasolina.

La reacción del hombre se está comentando de forma masiva por la suma tranquilidad y comprensión que demuestra en todo momento.

"He ido a echarle gasolina al coche, como es el Mercedes he dicho: le voy a echar la cara, pero no me está arrancando el coche. He echado la de la manguera negra", dice la joven. El hombre avisa: "Jjajaja Julia, déjate. Si eso es verdad, pues entonces ni muevas el coche, cariño, hay que llamar a la grúa y ya que lo lleven al taller".

"¿Por qué?", pregunta ella. Y el padre explica: "Porque si le has echado diésel en vez de gasolina...". "Pero no le he echado diésel, le he echado la de la manguera negra, que es lo mismo", dice ella.

"Déjate de mangueras negras y mangueras leches. Las mangueras son todas negras, lo que cambia es, si acaso, el color de la pistola", dice el hombre, a lo que su hija responde que la pistola era negra.

"Bueno pues entonces le has echado diésel, Julia. Ya estás, te has equivocado. Pues tengo que llamar al seguro ahora mismo", señala el hombre con toda la calma. "Pero ¿por qué? No lo entiendo", insiste la hija.

"Julia, no te pongas en ese plan. Si es verdad que has echado eso, has echado diésel y son combustibles distintos, no funcionan los coches", insiste el hombre. "¿No me odias?", le acaba preguntando. Y el padre responde sin dudar: "No, no te odio. Me parece una torpeza por tu parte que fliparía que teniendo un coche como tienes desde hace dos años le hayas echado eso".

En las reacciones, una persona dice: "Qué educación y qué respeto, adoro a tu padre". Otra, en la misma línea: "Qué fantasía de padre, educado, respetuoso y tranquilo". Y otra: "El padre que muchas hubiéramos querido tener".