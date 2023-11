Le dice a sus padres que se ha cortado el pelo: las reacciones no tienen desperdicio

La creadora de contenido Violeta Ferrer, que cuenta con más de 50.000 seguidores en sus redes sociales, publica en su perfil oficial de TikTok una broma que le gasta a sus padres, los verdaderos protagonistas de esta historia, y que ya cuenta con más de 900.000 visualizaciones y 40.000 me gusta.

En una llamada telefónica con sus padres les enseña su 'nuevo' corte de pelo. El primero en ver el resultado es el padre: "He ido a la peluquería con mis amigas y me han hecho un corte horrible, ¿crees que me lo tengo que cambiar?", le explica. "Está muy bonito, no, no, está muy bonito", le responde su padre con mucho cariño.

Pero quien de verdad provoca muchos comentarios es la madre, quien reacciona completamente diferente. "¿Pero y yo que quieres que haga?", le replica su madre. "Mamá, tengo ganas de llorar", responde Violeta. "Está horrible, horrible, horrible, ¿tú ves normal lo que te han hecho?", pregunta a su hija.

Violeta, sorprendida, le pide a su madre que no le dijera eso: "Mamá, ¿me puedes pagar extensiones?, ¡por favor!". "Las vas a pagar tú, yo no te voy a pagar nada. No habértelo cortado, qué quieres que te diga, eres imbécil y estoy cabreada", advierte su madre, que empieza a enfadarse cada vez más.

Para evitar que su madre dejara de indignarse, Violeta revela que en realidad lo que lleva es una peluca, pero eso no cambia en absoluto la respuesta de su madre: "¡Eres imbécil!".

Los comentarios de sus seguidores se dividen a favor y en contra de la madre: "Imagínate que le hubiera pasado de verdad y tuviera que aguantar esos comentarios". Otros usuarios se sienten identificados: "Mi madre es igual". "Tu madre es la mejor", comenta otro.