Le envía una carta desde Colorado a su antigua vecina de Madrid: a más de uno se le caerá una lágrima

Julián es un arquitecto y usuario de la red social X (antes conocido como Twitter hasta que Elon Musk lo compró) que ha tenido la suerte de ser testigo de una bonita carta que una mujer ha enviado desde Colorado (Estados Unidos) a su antigua vecina de Madrid. Suerte de poder leerla, un momento "de película", tal y como menciona en el tuit que ha publicado (@GiulianJulian).

"Ascensión tendría ahora 123 años y su hija, Luisa, 101. Las dos han fallecido y el piso ya no es propiedad de la familia. Loli (la propietaria de la carta) tiene 88, vive en Denver, Colorado, y ha enviado la carta a un Madrid que recorrió hace más de medio siglo y que ya no existe", ha escrito Julián, recibiendo cientos de miles de reproducciones y 2.000 'me gusta'.

Lo primero que ha mencionado Loli en la carta es pura nostalgia: "Querida vecina, Doña Ascensión y familia, cómo pasa el tiempo...". "Soy Loli, la vecina que vivía en el cuarto piso izquierdo, hace bastante tiempo", ha advertido justo después de la presentación.

"Espero y deseo que estén todos bien. Nosotros por aquí, gracias a Dios, todo bien", ha expresado, revelándole que tiene dos hijos. Uno de ellos es Michael, que tiene una mujer y una hija ya de 21 años y que estudia en la Universidad. La familia, tal y como ha relatado en el escrito, vive en las montañas. Su otro hijo es John, que aún vive con ella.

"Tengo mucha suerte de que esté aquí, ya que a una mujer de mi edad no le permiten que viva sola", ha relatado. Su remate ha sido la gota que colma el vaso para aquellos que no se han podido emocionar todavía: "Cómo me gustaría saber de vosotros. Un fuerte abrazo, Loli".

Julián ya ha revelado que le piensa contestar, está pensando en cómo hacerlo, especialmente el momento en el que le diga que las destinatarias fallecieron, o si omitir esa información.