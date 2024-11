Le escribe una carta a su profesor quejándose de la nota final: la forma de narrarlo es de matrícula

En algún momento de la vida estudiantil no hemos estado de acuerdo con la nota que hemos sacado, ya sea de un examen o de la asignatura en general. Ha sido el caso de la mejor amiga de la estudiante y usuaria de TikTok @_lia.la.lia, pero su forma de actuar ha sido inesperada y original.

En lugar de una tutoría con el profesor, le escribió una carta que le envió por correo electrónico. No ha sido el hecho de que le haya escrito lo que ha arrasado, sino el contenido y cómo estaba organizado. Estaba escrito como si fuera un diario donde valorase su experiencia de la asignatura mes a mes, hasta los momentos finales.

Lia ha sido la encargada de leer la carta de su amiga. "Le ha explicado literalmente las injusticias que hemos vivido todos, mes a mes", ha contado la joven, acumulando en dos vídeos más de 400.000 visualizaciones y 60.000 'me gusta'.

En septiembre, por ejemplo, escribió que su otra opción era Griego y solo le quedaba la asignatura de Geografía. "A mí y a todos los demás de mi clase no nos apetece cursarla porque nunca he tenido interés por las montañas y por los ríos, pero es lo que toca", escribió.

Llegado a octubre, continúa la carta: "Aunque el temario me parece sumamente aburrido, tenemos muy buen rollo con él, es muy comprensivo y no para de decirnos que sabe que somos adolescentes y que es consciente de que estamos pasando por un momento de dificultad".

Entre vivencia y vivencia, han llegado hasta mayo. "Último examen de geografía, saco otro nueve porque siempre me faltan detalles mínimos, no me preocupo porque sé que es ese tipo de profesor que en la última evaluación va a lograr el esfuerzo...", escribió.

"Lo narras como si no fuera para él, como si fuera una historia que puede entrar a leer cualquiera", le comenta. Al final, se dirigió directamente a él al final de la carta: "Yo me dirijo a ti, esto es lo que he sentido a lo largo del curso, cómo me siento ahora. Cuando mi madre me pregunta qué he aprendido, le respondo que pasa lo de siempre, que los que se han copiado durante todo el curso han acabado con la nota que han podido tener, que los que nos hemos esforzado y no hemos mirado el solucionario, a pesar de que no nos interesa, acabamos con menos nota".

"Mi 9 me duele y no es solo por la nota, si sigues pensando que todo es por la nota, vuelve a leerla (la carta) desde el principio, me duele al verme desvalorada, haberte hecho caso, estudiado el tema para que al final, al tú poner las notas, mires la media numérica de los tres trimestres y pongas el número que te sale