Le llega una multa del Ayuntamiento de Barcelona y el motivo de esta indigna a la tiktoker

La usuaria de TikTok @steffy_gz ha publicado un vídeo explicando que le ha llegado una multa a casa y el motivo de esta, porque no entiende cómo han podido ponérsela.

"Story time de la cara de gilipollas que se me ha quedado cuando he abierto el buzón de mi casa y he visto el regalito que tenía dentro", ha empezado diciendo.

Según ha explicado, el Ayuntamiento de Barcelona le ha multado por "incumplir el deber de respetar los espacios públicos abandonando residuos en la vía pública".

"He tenido que leer la cartita cinco veces porque estaba tan nerviosa que no entendía nada. ¿De dejado el coche en alguna vía que no debía? ¿Me lo han robado, me lo han quemando y están los residuos por ahí?", ha manifestado de manera jocosa.

Y es que la multa se debe a que ha tirado "basura fuera del container", y así ha vacilado con el asunto: "¿Hay cámaras en el contenedor que estén grabando a la gente tirar la basura? ¿El Ayuntamiento ha contratado gente para que abra las basuras de las personas?".

También ha dejado caer que muchas veces estos "están a rebosar, no puedes dejar la basura dentro y debe haber gente espiando para ver a quién pueden sancionar".

"Muy surrealista, ¿no? ¿Y ahora qué puedo hacer yo para verificar que esto que dice aquí es cierto? ¿Realmente hay espías o les ha gustado mi buzón y han decidido sancionarme? Quiero fotito", ha preguntado molesta tirando de ironía.

Asimismo, ha informado del importe de la multa: "Asciende a 300 euros, pero, bueno, se han enrollado y me hacen una bonificación de 60 por pronto pago. Vamos, que tengo que pagar como mínimo 240", y si me callo la boquita".

Y así ha terminado la queja: "Solo espero que el dinero que estoy regalando se destine a una buena causa, y que sepa que ha perdido un voto. Pero ahora tengo 300 euros menos".