Le llega este "SMS de la Agencia Tributaria" y se lleva más de 12.000 'me gusta' al compartirlo en Twitter

El desarrollo de las nuevas tecnologías está convirtiendo lugares que antes eran seguros, como los teléfonos móviles o los ordenadores, en unos dispositivos en los que hay que tener muchos ojos por lo que pueda pasar.

Cada vez son más los usuarios que reciben mensajes de texto o correos electrónicos que parecen ser reales, pero que se trata, ni más ni menos, que de una estafa.

Eso es lo que le ha pasado al usuario de Twitter @unasolavozsoy y, tras darse cuenta, no ha dudado en compartirlo en la red social, con algunas capturas de lo que le ha pasado.

Tras darse cuenta, antes de meter sus datos, ha querido publicar un mensaje en la plataforma y se ha llevado más de 12.200 me gusta en muy pocas horas.

"Me ha llegado un SMS de la Agencia Tributaria para ingresarme 411€ de la declaración y qué majos, me piden hasta el pin de la tarjeta", ha ironizado, junto a una imagen en la que se ve que un enlace que no es de la Agencia Tributaria le avisa de un 'formulario de reembolso electrónico', por valor de 411 euros.

Se trata de una estafa de la que ya avisó hace unos meses la Policía Nacional y la propia Agencia Tributaria. En plena campaña de la declaración de la renta, muchas personas recibían estos mensajes fraudulentos y algunos llegaban a caer.

En el caso del usuario de Twitter, en un segundo tuit ha explicado que había abierto el enlace porque "el problema es que me había llegado junto con los demás mensajes de la seguridad social". Algo que suele ser muy habitual.

Pero la forma de explicar el mensaje fraudulento ha llamado mucho la atención en la red social y ha acabado recibiendo decenas de comentarios en pocas horas: