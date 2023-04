Mucho ojo si recibes este SMS relacionado con la declaración de la renta: bórralo de inmediato

La Policía Nacional ha emitido un aviso en el que alerta a los ciudadanos del envío masivo de SMS que están haciendo los ciberdelincuentes en los que se hacen pasar por la Agencia Tributaria, justo en el periodo en el que se puede presentar la declaración de la renta.

"¿Pensando ya en la Declaración de la Renta? ☠Los estafadores también☠ 👁Así que mucho cuidado con los mensajes fraudulentos por email y SMS", ha señalado el Cuerpo en Twitter.

En el SMS que muestran se ve cómo, supuestamente la Agencia Tributaria, dice: "Te califico para un reembolso de impuestos con un importe de 244 euros. Encuentre su formulario en el sitio web". Y se acompaña el texto con un enlace.

La propia Agencia Tributaria ya ha avisado otros años de estafas similares, y señala que el objetivo de los delincuentes es robar a la víctima datos personales o bancarios, ya sea remitiéndole a una página web falsa que suplanta a la de la Agencia Tributaria o haciéndole descargar ficheros con virus.

Por ello, el organismo recomienda no abrir mensajes de usuarios desconocidos o que no hayas solicitado y eliminarlos directamente. También pide no contestar en ningún caso a estos mensajes y tener precaución al seguir enlaces en correos aunque sean de contactos conocidos.