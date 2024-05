Le mandan a Ana Peleteiro un plátano como comentario racista y su reacción es para hacer camisetas

La atleta Ana Peleteiro se ha coronado en TikTok con su reacción a un usuario que comentó un vídeo suyo con el emoji de un plátano, en un gesto evidentemente racista.

Todo ello a raíz de un vídeo en el que la deportista aparecía desmaquillándose tras visitar La Resistencia, el programa que David Broncano presenta en Movistar.

Ahí, y sin venir a cuento, un usuario le envió ese emoji de un plátano, lo que provocó la inmediata reacción de Peleteiro, que respondió: "Sólo ofende el que puede, no el que quiere, querido Gorka".

Y, junto a eso, subió un vídeo un vídeo de 15 segundos en el que simplemente aparecía ella comiéndose un plátano tranquilamente.

Precisamente en una reciente entrevista en Elle, a Peleteiro le preguntaban si en algún momento había sufrido racismo. "De niña, no. Es cierto que mi madre era la profesora del colegio al que iba. En el instituto, sí. Me di de leches muchas veces. Mi padre estaba todo el día en jefatura de estudios y me decía: 'Tú dale, dale dos veces'. Quería que me defendiese, que no fuese objeto de burla", respondía ella.

"Mis padres me han educado en el respeto al prójimo. 'Nunca juzgues sin conocer, escucha', me decían. Yo intento dar voz al respeto y a que todo el mundo tenga las mismas oportunidades. Me da igual lo que hagas en tu casa; quiero que respetes mi vida, igual que yo respeto la tuya. Con esos valores, el mundo iría mejor", avisaba.