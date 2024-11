Le pide a su padre que le compre los populares 'Sonny Angels' y lo que acaba trayendo tiene hasta sentido

Desde hace varias semanas se han popularizado los pequeños 'Sonny Angels', unos muñequitos de cara tierna con alas y desnudos que se pegan a cualquier superficie, siempre que sea lisa.

Las redes sociales, especialmente TikTok, se han visto inundadas por vídeos de influencers y otros pequeños creadores de contenido (incluso personas que no lo son), llevando en las fundas de móvil estos muñecos, desde Rosalía hasta Victoria Beckham.

Lo cierto es que estos muñecos se venden desde 2004, aunque tenían otro tamaño mucho más grande y no se podían acoplar a cualquier lado. La popularidad es tal que entre adolescentes y adultos es cada vez más habitual verles con un 'Sonny Angel'.

La usuaria de TikTok Amelia Rodríguez (@ameliaa.rdgzz) ha grabado un vídeo que quedará inmortalizado para los restos en la historia de estos muñequitos. Le pidió a su padre que comprarla, y él entendió lo que entendió.

Al no conocerlos, entendió literalmente "sunny" y lo que acabó comprando es la famosa bebida de frutas Sunny Delight. "Tú me has dicho un sunny y yo te he traído un sunny", le ha dicho el padre a Amelia. "¡Papá, yo te he dicho 'Sonny Angels'!", le ha respondido entre risas.