Le preguntan a Carmen Lomana "cómo de comunista" es el programa de Broncano y su réplica es de 10

Carmen Lomana ha dado una tremenda respuesta cuando le han preguntando, del 1 al 10, "cómo de comunista" es La Revuelta, el programa que David Broncano presenta en TVE y al que ella acudió como público la semana pasada.

En Las Mañanas de Kiss, a Lomana le han planteado: "Ahora que has estado allí, sobre el terreno. Del 1 al 10. ¿Cómo de comunista es el programa?". Y ella ha sido tajante: "¡Pero qué va a ser comunista! ¡Si los comunistas son aburridísimos!".

"No, qué va. Allí hay gente de todo. Había mucho poligonero", ha asegurado antes de no hacer ningún asco a que le lleven de invitada: "Deberían porque he sido trending topic y ha salido hasta en La Nueva España, en Asturias".

Por lo demás, Lomana ha afirmado que "lo más divertido" de La Revuelta es "lo que se graba antes de que llegue Broncano", "lo que no se emite".

"Es todo gente bastante joven, muy especial. ¡Otro mundo! Todo lo que ves es un mundo muy surrealista, diferente, divertido... Y gritaban, y levantaban los brazos así, como monos. Y entonces viene uno y me dice: 'Te doy una camiseta que le tienes que llevar a Brocano", ha contado.

"Miro y era: 'Chúpame la polla'. ¿Digo pero qué es esto? Yo cuando la veo digo: 'Pero cómo voy a regalar yo, Carmen Lomana, esta camiseta'. Y me dice: 'Póntela, que te va a quedar bien'. Digo: 'Pero si yo no tengo polla, cómo me la voy a poner", ha señalado.