Le hace este romántico regalo a su novia que está a 12.980 kilómetros y conmociona las redes

La tuitera Pau Bouchot (@Pau_Bouchot) ha subido una publicación a su cuenta de X, anteriormente conocida como Twitter, dos fotografías en las que muestra los regalos que le ha hecho su novio, el cual se encuentra a 12.980 kilómetros de distancia.

En concreto, la tuitera, una chica mexicana que se ha mudado recientemente a Australia, ha contado que su pareja le ha enviado de sorpresa un dibujo que ha calificado como "tierno", unas galletas caseras hechas por él y una romántica carta de amor.

Este romántico gesto ha conquistado la red social, llegando a conseguir más de 400.000 visualizaciones y 17.000 me gustas, además de un sinfín de comentarios que elogian el detalle del novio, Aldo, el cual vive en México.

"A mi novio y a mí nos separan 12.980 kilómetros, en medio de los dos tenemos al océano más grande del mundo. Y, aún así, encontró la forma de hacerme llegar sus galletas, la carta más amorosa y el dibujo más tierno. Ni el océano pacifico es más grande que el amor que hoy siento", ha escrito la tuitera, que ahora reside en Australia.

En este sentido, ha comentado que este regalo le ha hecho reflexionar mucho en la gente que les aconsejaba dejar su relación porque ella se iba a vivir a Australia, y ha asegurado que considera que "no hubiera habido decisión más incorrecta".

"No digo que sea fácil ni busco romantizarlo de manera irracional. Solo digo, 100% convencida, que no me veo terminando este amor que tanto bien me hace y que tanta fuerza me da nomás por miedo a la distancia. Hoy me siento amada, cuidada y muy sostenida, incluso a más de 12.000 kilómetros", ha concluido.

Además, el novio no ha perdido la oportunidad de subrayar su amor en los comentarios: "Te amo mucho, mi Pau. Gracias por permitirnos sostener este amor bonito a casi 13.000 kilómetros. Efectivamente, no hay océano más inmenso que el amor que siento por ti".