Le hacen tirar un bote de 200 ml en el aeropuerto y su solución no deja de ser comentada 

En el aeropuerto las normas de seguridad son muy estrictas. Son así precisamente por eso, por seguridad. Bien es sabido por todos que, tal y como detallan las medidas, los líquidos, perfumes, cremas u otros productos como champú solo se pueden transportar en la maleta de mano en envases que no pueden superar los 100 mililitros.

Lo que le ha pasado al creador de contenido canario conocido en TikTok como 'Mr. Wiott' (@wiott) tiene su miga y ha generado un gran debate, pero todo acaba en el mismo lugar: las normas.

Llevaba consigo una crema de 200 mililitros y, por ende, no le dejaban pasar el control de seguridad si no lo tiraba. "Esto es ridículo, no me dejan entrar al aeropuerto con esta crema, no había caído que la tenía", ha mencionado al principio del vídeo, que ha cosechado casi 300.000 visualizaciones y 7.000 'me gusta' (y subiendo).

"Me dicen que si lo meto en dos botes distintos, sí que puedo", ha aclarado. Por lo tanto, lo que ha hecho es precisamente lo mencionado, sacar la crema del primer bote, de 200 ml, y verterlo en dos botes de orina de 100 ml cada uno. "Me río por no llorar, que quiten ya esta mierda en España, ¿cómo puede ser que aquí no, pero en dos botes sí? No me jodas, tío", ha concluido.

Esto ha generado cientos de comentarios con opiniones de todo tipo, pero si algo ha destacado han sido los usuarios que han tratado de aclarar por qué optan por esta medida. "Es por cuestiones de seguridad, deberías saberlo si viajas a menudo", ha mencionado @tinkie.winkie.

Esta norma se remonta al año 2006, cuando la policía británica descubrió un complot terrorista que tenía como objetivo detonar explosivos líquidos que estaban camuflados en refrescos.