Leiva se pronuncia sobre la comentadísima imitación que hizo de él Raúl Pérez

El cómico e imitador Raúl Pérez se ha pasado el juego. Hace unos días se viralizó en redes sociales la imitación que hizo del cantante Leiva en Ilustres Ignorantes y ahora el ganador de dos premios Goya se ha pronunciado en redes sobre el vídeo.

"Querido Raúl Pérez eres un genio y me has dejado fascinado con tu imitación. He llorado de la risa. Me has pillado unos gestos míos que odio de la manos, cabronazo", ha empezado diciendo.

Para acabar le ha hecho una propuesta: que haga una entrevista por él. "Por qué no, en una entrevista futura, de estas que tengo de radio, la haces tú. Hacemos una chiquillada que no se ofenda el periodista. Pero nos juntamos y haces tú la entrevista. A ver si te pillan. Eso va a marcar el verdadero nivel de imitación", ha sentenciado el artista.

Así fue la imitación que Raúl Pérez hizo de Leiva.