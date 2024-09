Llados deja boquiabiertos a muchos con este mensaje a quienes se van a Andorra para pagar menos

El popular y polémico coach Amadeo Llados, que se ha hecho muy popular por su peculiar forma de hablar y por su odio a "las panzas" y "los mileuristas", está sorprendiendo a muchos por el mensaje que ha lanzado a todos aquellos que se van a Andorra para pagar menos impuestos.

El vídeo no es actual, pero lo ha recuperado ahora el usuario de X @comuflauta junto al mensaje: "La única vez que Llados dio un buen point".

"No se me ha perdido absolutamente nada en un pueblo de fucking mierda, que es enano y no tiene absolutamente nada. Si en Andorra tuvieses que pagar impuestos, nadie viviría en Andorra", asegura.

"¿Qué te quiero decir? Que ahí van los fuckings inútiles que tienen una mentalidad de escasez y que les domina el fucking dinero. El dinero les posee y dicen: voy a vivir en un fucking pueblo de mierda solo porque me ahorro dinero", afirma Llados.

"Bro, vaya mentalidad más mierda que tiene esa peña. Yo voy a vivir donde me sale de los fucking cojones y voy a hacer más pasta. ¡Oh! ¡Tengo que pagar impuestos! ¡Me la pela! El dinero es una herramienta para vivir la vida que quieres. El dinero no es una vía para ser un esclavo", destaca.

"El 99,9% de los que viven en Andorra es porque se ahorran dinero no porque quieran vivir ahí. Sois unos fucking brokers, tenéis que cambiar la fucking mentalidad, bro. Abundancia, no escasez", remata.