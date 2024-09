Llega a la BBC lo que está pasando en los supermercados españoles y usan hasta la palabra "caos"

Desde finales de agosto los supermercados, sobre todo Mercadona, han vivido un boom difícilmente explicable fuera de España y que nada tiene que ver con precios o alimentos concretos.

Todo empezó cuando un par de amigas contaron en redes que se habían enterado de que la gente soltera iba de 19:00 a 20:00 a ligar a Mercadona y que esta práctica era habitual en muchos supermercados de España.

Pero la cosa no quedó ahí, poco después alguien explicó que para ligar lo que hay que hacer es poner una piña del revés y chocarse con el carro en cuestión con el que se quiere intimar, siempre y cuando ese carro también lleve una piña del revés dentro.

Si hace unos días fue Le Parisien quien dedicó un artículo a este asunto ahora ha sido la BBC, la cadena pública de Reino Unido, la que ha elaborado un reportaje al respecto que ha titulado El 'piñagate' en España genera esperanzas de romance y caos en las tiendas.

Después de explicar en qué consiste lo de poner la piña en el carro, el periodista Guy Hedgecoe ha señalado que se han producido "escenas caóticas" en algunos locales en los que incluso ha tenido que intervenir la policía.

"En Madrid se han registrado casos de grupos de adolescentes empujando carritos por las tiendas por la noche, sin comprar productos. Un hombre fue vestido como una piña gigante por sus amigos dentro de una tienda como parte de las celebraciones de su despedida de soltero", ha explicado el redactor.

En otro párrafo ha comentado lo que ha pasado en Bilbao: "La policía tuvo que acudir a una sucursal de Mercadona entre las 19:00 y las 20:00 horas debido a unas escenas de alboroto en su interior, aunque no fue necesario que intervinieran".

Por último ha puesto sobre la mesa la opinión de los empleados de estos supermercados y ha afirmado que "la manía de la piña no ha encontrado el favor de muchos empleados de Mercadona, quienes se quedan limpiando los productos no comprados". Y ha apostillado: "La empresa afirma que esta tendencia 'no la iniciamos nosotros, surgió de manera espontánea".