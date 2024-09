Llega a Bilbao desde Barcelona y flipa con lo que pasa en los semáforos: "Parece esto Tokio"

El usuario de TikTok @victorseitz se ha sorprendido por lo que pasa en los semáforos en Bilbao, ciudad a la que ha llegado desde Barcelona.

En una publicación que ha hecho en esa red social, el usuario destaca: "Aún me sorprendo de que aquí en Bilbao la gente no cruza un paso de cebra si está en rojo, que es lo normal, pero..."

"Y no hablar de este paso de cebra, que parece esto no sé, Singapur. Súper moderno esto. ¿Ves? Ahora pasa la gente. Aunque no haya coches, si está en rojo no pasan. Parece esto Tokio. No sé, en Barcelona no pasa al menos", señala.

En los comentarios, son muchos los que señalan que la realidad no es tan así. "😂😂😂😂 Habrá sido casualidad", dice un usuario, a lo que otra persona añade: "Ya te digo porque aquí ni dios respeta nada🤣🤣".

Otros, en cambio, dan algunas posibles razones de por qué en Bilbao ocurre eso. "Yo soy de Santurtzi fui a Bilbo y pasé semáforo en rojo y ahí que me vino la Ertzaintza y me dijo última vez. Así que 😂😂".

Otra usuaria, en el mismo sentido, cuenta lo que le ocurrió: "Es que hay muchísima policía. A mí me asediaron para multarme al pasar en ese mismo paso en rojo, sin ningún coche en el horizonte. Menos mal que la gente me defendió".