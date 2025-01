Llega desde Ecuador y cambia completamente su percepción de los españoles tras lo que le dijeron en su país

La creadora de contenido Anastasia Victoria (@anastasiavictoriav), mitad ecuatoriana y mitad rusa, ha hablado acerca de la percepción que tiene de los españoles tras llevar año y medio en España, después de lo que le dijeron en Ecuador.

"Nunca había tratado con españoles hasta que me mudé aquí", ha advertido al principio del vídeo, que ha acumulado hasta el momento decenas de miles de visualizaciones y casi 1.000 'me gusta' (y subiendo).

Antes de su llegada a España, ha contado que le decían que los españoles eran "antipáticos, arrogantes, fríos y cerrados". Sin embargo, al mudarse, se dio cuenta de que "no es así".

"Amo a la gente española: son simpáticos, amables, amistosos... Hay gente y gente en todas partes del mundo, pero a mí me han recibido con los brazos abiertos", ha explicado la joven, a pesar de que uno de sus mayores miedos era sentirse rechazada.

Sin embargo, el único 'inconveniente' en el que no ha terminado de encajar todavía es el catalán, ya que vive en Barcelona y en muchas zonas se habla directamente ese idioma. Ha insistido en que eso no ha sido un problema, ya que no es "nada que no se pueda aprender" y se adaptará.