Llegan casi a la hora de cierre de Burger King y lo que les pasa desata el debate en redes sociales

La usuaria de TikTok @pausport ha subido un vídeo a su cuenta en la red social en el que se queja del trato recibido por los trabajadores del Burger King ubicado en el centro comercial Muelle Uno de Málaga, al no ser atendidas por, supuestamente, llegar veinte minutos antes de la hora de cierre del local.

En el vídeo, que ya cuenta con más de 17.000 me gustas y 800.000 reproducciones en TikTok, la usuaria ha asegurado haber llegado al restaurante de comida rápida a las 00:40 de la noche, cuando el local cerraba a la una de la madrugada.

Tras llegar y hacer el pedido en la pantalla táctil, los amigos seleccionaron la opción de pagar en efectivo, por lo que se dirigieron a la caja con el ticket en la mano que, según se ve en el vídeo, está emitido a las 00:48.

Al llegar a la caja, la usuaria ha contado que allí no aparecía ningún trabajador para cobrarles, hasta que, al ver que era ya la hora de cierre, se dirigieron a uno de los empleados y le pidieron que les cobrase, sin obtener respuesta.

Acto seguido, salió de la cocina la encargada del Burger King, quien les expuso que ya era la hora de cierre y que todavía tenían comandas pendientes que iban a tardar más de media hora en salir, debido al gran volumen de pedidos que tenían.

Siguiendo este razonamiento, la empleada les confirma que no les va a cobrar, y les explica que incluso ella está trabajando en la cocina para poder sacar adelante todo el trabajo que tienen acumulado, pese a no ser ese su cargo.

Por su parte, la usuaria y sus amigos, después de insistirle, procedieron a pedirle una hoja de reclamaciones por "negarse a cobrar a tres personas dentro de su horario labora", una petición que la tiktoker ha asegurado que la empleada rechazó.

Una vez metidos en esta incómoda situación, la encargada del local optó por llamar a un empleado de seguridad que fue quien hizo de intermediario para que los clientes acabasen pudiendo poner una reclamación.

Además, la creadora de contenido también se ha quejado de que los trabajadores de cocina "han hecho comentarios tipo: tendríais que ser vosotros los que os metieseis aquí a trabajar".

"Nosotros no estábamos ni juzgando su trabajo ni nada, porque es normal, están agobiados, última hora, etcétera, lo único que estábamos pidiendo es que nos diesen el servicio que ellos mismos ofrecen", ha censurado la usuaria.

Finalmente, ha relatado que acabó interviniendo hasta la policía portuaria, ya que el guardia de seguridad decidió llamar a los agentes al ver que los trabajadores se negaban a darles el sello a estos clientes para poder firmar la hoja de reclamación.

"En resumen, son las 2:30 de la mañana y me vengo sin cenar y con una hoja de reclamaciones. Me parece mal que haya gente así trabajando de cara al cliente, tratando fatal a la gente y que encima no te ofrezcan el servicio que anuncian", ha concluido.

Sin embargo, no todos los usuarios han estado de acuerdo con la queja de la creadora de contenido, lo que ha despertado un caluroso debate en varias redes sociales, como X y TikTok.

"Yo estaba allí. No cuentan que el Burger King estaba hasta la bandera tras el concierto de Pablo López. Yo esperé una hora para comer porque había pagado, aún sigo sin entender por qué no se fueron a los 10 minutos si tenían su dinero. Imagino que por un exceso de tiempo libre…", ha puntualizado la usuaria de X @AlbaRosado_.

"En cualquier caso, estas chicas estuvieron tensando la situación hasta que lograron borderíos de los trabajadores. Eran cinco para perfectamente 50 pedidos a las 00:40. Se vieron desbordados y no tenían previsto la oleada de gente", ha relatado la tuitera.

Una opinión que también respalda otra usuaria, quien ha añadido que "fue indignante la forma en que esta mujer y otras tres trataron al personal que trabajaba allí, se reían de ellos y les hablaba muy mal. Las cuatro fueron maleducadas, irrespetuosas, egoístas y con cero empatía".

Por otro lado, también ha habido comentarios defendiendo la posición de la tiktoker: "Si el local atiende y da servicio hasta la 1, ella ha entrado a hora para ser atendida y servida. El problema es de Burger King por no pagar horas extra a los trabajadores" o "Hay que atender hasta la hora del cierre, es lo malo de la hostelería". Parece que lo único que está claro es que el debate está servido.