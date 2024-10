Preguntan a una japonesa qué se llevaría de España a su país y lo tiene muy claro

El popular creador de contenido conocido en TikTok como @Kainihon ha hablado con Izumi Matsubara, de 34 años, una mujer japonesa que lleva viviendo en Mallorca desde hace siete años. Entre otras cuestiones, le ha preguntado si hay algo de España que le gustaría llevar a Japón.

Lo ha tenido muy claro y ha dado que hablar. Lo ha hecho a través de una comparación con la costumbre que hay en el trabajo entre Japón y España. "Los españoles trabajan para vivir y no al contrario", ha afirmado al principio del vídeo, que ha cosechado cientos de miles de visualizaciones y 5.000 'me gusta'.

"Aunque le quedara trabajo por hacer, no se suelen hacer horas extras al acabar, vuelven a casa para pasar tiempo con sus familias", ha opinado la mujer. Esto ha causado ciertas reticencias en los usuarios, que no han estado del todo de acuerdo con ello. "¿No se suelen hacer horas extra? Me parece que no ha visto suficiente España", ha respondido el usuario Víctor Manuel.

"Horas extras no, pero trabajos dobles sí, dos o tres trabajos diferentes, que más o menos es lo mismo"; ha opinado @Mariposa_Monarca. Siguiendo en la misma línea, Matsubara ha expresado que esta forma de trabajar de los españoles es algo "muy bueno" del país.

Por lo tanto, ha querido referirse a que en España trabajan para vivir, no como el caso contrario de Japón, que viven para trabajar y no tienen problema en hacer unas horas de más.