Un estadounidense dice que hay algo de España que "no tiene sentido": le llueven las críticas

El usuario de TikTok @damedamian, un estadounidense que está viviendo en España, ha subido a la red social un vídeo en el que comenta siete cosas españolas que "no tienen sentido", una opinión que no ha pasado para nada desapercibida entre los usuarios.

La primera situación que ha comentado que no entiende es la fecha de caducidad de los alimentos, que se escribe diferente que en Estados Unidos, donde se escribe primero el mes y después el día, a la inversa que en España.

En segundo y tercer lugar, algunos sonidos: el pitido de la nevera cuando se queda más de 30 segundos abierta y el sonido del timbre para entrar en casa, que ha asegurado que "no es muy agradable" y que suena como una alarma de incendios.

Otra de las cosas que ha señalado es el picaporte de la puerta, el cual no entiende por qué se sitúa en medio, para proseguir destacando la falta de tener paradas de cuatro vías en las carreteras.

"Ellos solo tienen esas gigantes rotondas con diez diferentes salidas", ha criticado el creador de contenido e el vídeo, el cual ya ha alcanzado las 335.000 visualizaciones y los 30.000 me gustas.

La número seis es sobre los refrescos, en este sentido, el influencer ha preguntado por qué la Fanta es amarilla en España, comentando que él siempre había visto este refresco antes de color naranja.

Por último, el tiktoker ha subrayado la cantidad de patas de jamón que hay. "He pasado de no verlas nunca a ver cientos de ellos al mismo tiempo", ha comentado, preguntándose también por qué son tan brillantes.

Como no podía ser de otra manera, muchos usuarios españoles han reaccionado a sus comentarios: "Don't make sense = No conocía como es la vida fuera de USA"; "Es naranja color zumo, vosotros tendréis un naranja color diabetes"; "Es que aquí la Fanta no es radioactiva".