Lo que hay en una calle de Madrid es para muchos un ejemplo de lo que se ha convertido la ciudad

La cuenta de X (antes Twitter) @LosPajarosPican se ha hecho eco de un vídeo publicado en Instagram en la que una influencer gastronómica explica que en la zona de Ríos Rosas, en el centro de Madrid, está "el Little Italy madrileño".

En la publicación la creadora de contenido hace un repaso por algunos locales y restaurantes, todos italianos, que hay por la zona y explica que esa calle "se ha convertido en el corazón italiano de la ciudad".

"Está repleta de restaurantes italianos, trattorías y cafeterías. Aquí, la comunidad italiana encuentra un pedacito de su hogar cerca de la Escuela Italiana y del Consulado", comenta antes de dar los nombres de los lugares que recomienda.

"Cuando necesitas ser lo que no eres porque lo que eres no te gusta. Esa es la definición esencial de eso en lo que han convertido Madrid y cada vez más capitales de este país: ciudades deshumanizadas y sin alma ni sentido, pensadas cada vez más para consumir y no para vivir", dice @LosPajarosPican tras ver el vídeo.

Y añade: "La "libertad" no es tener más opciones para gastar, es elegir la vida que quieres y mereces vivir".

En los comentarios muchos señalan que agradecen las recomendaciones y que irán a esos sitios y otros comentan: "Todas las grandes ciudades han perdido su esencia. Da igual que estés en el centro de Londres, de Madrid o de París. Mismas tiendas, mismas franquicias de restauración… Es muy triste".

Los hay también que afirman que esa zona es de italianos desde hace muchos años y que tiene sentido que esté ahí porque es donde está el Liceo y el Consulado.