Lo que ha hecho Alcaraz en el Open de Australia da la vuelta al mundo: ya se ha visto cientos de miles de veces

Carlos Alcaraz arranca este 2025 dejando atrás los fantasmas de 2024. Tras un final de temporada difícil por culpa de las lesiones, comenzará el nuevo año tratando de hacerse con la victoria en el primer grande, el Open de Australia.

Pero antes de iniciar el camino con el que intentará llegar a la deseada final, el tenista español ha dejado una imagen que ha dado la vuelta al mundo y no deja de comentarse en redes sociales.

El deportista murciano aparece en un vídeo que suma cientos de miles de reproducciones en la red social X saludando, uno a uno, a los trabajadores que se iba encontrando por los pasillos de las instalaciones del torneo de Melbourne.

Ni el peso del raquetero ni las varias raquetas que llevaba en el otro brazo le han impedido hacerlo, pero lo más llamativo ha estado al final de la escena. El español iba sonriendo y no dudó en tener un simple gesto con otro de los empleados.

Alcaraz abrió una puerta por la que tenía que pasar y al ver la llegada de un empleado de la limpieza que iba con un carrito lleno no dudó en sostenerle la puerta y hasta que no pasó no se marchó.

La escena, compartida por @jmgmoron en X, suma más de 9.000 me gusta y decenas de comentarios: