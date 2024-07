Lo que ha hecho su loro llega a un nivel que casi le cuesta un disgusto (y de los caros)

Dice la expresión que "hay que estar al loro". Han alucinado en las redes sociales después de lo que ha contado la usuaria @Brujita__may (muy fan de la fantástica serie 'Los Bridgerton', por cierto) sobre lo que ha hecho su loro, una ave muy inteligente que es capaz de imitar algunas voces.

Mientras lo ha contado y ha avanzado la historia, más surrealista ha parecido. "Y sí. Mi loro ya ha llegado a ese nivel... ¿Sabe alguien como poner control parental a Alexa para que mi loro no pueda comprar algo?", ha preguntado en un tuit, que ya tiene casi 80.000 reproducciones y 1.000 'me gusta' en menos de 24 horas.

No todo ha sido mala suerte, a pesar de que el susto ha sido tremendo, ya que la usuaria no tenía las tarjetas de crédito o débito guardadas en la cuenta de Amazon. "Me arruina fijo", ha suspirado.

Lo mejor ha sido que está registrado y ha mostrado varias capturas de pantalla de la aplicación de Amazon. El loro ha repetido varias veces "Alexa" y "Alexa compra". Algo que ha maravillado a los usuarios es que, de repente, se ha podido ver como ha dicho "Llueve en Silverstone" o "Pon a Jaime Miau".