Lo que le hizo a su madre cuando era pequeña entra en el olimpo de las trastadas

La usuaria de TikTok @sotirules ha contado la gran "trastada" que le gastó a su madre cuando era pequeña. No fue una cualquiera, sino que jugó con la salud de la mujer, que fue víctima de la inocencia de los niños pequeños.

"¿Sabes cuando tienes un hijo y piensas en cómo no quieres que salga? Pues yo era exactamente así", ha explicado en el vídeo, que cuenta con más de 94.000 visualizaciones y 9.000 me gusta.

"Estaba con mi madre en casa, me subió a la encimera y mientras ella estaba haciendo la comida o algo así, se dio la vuelta para coger algo y, mi idea de niña pequeña, que me pareció buenísima, fue coger el Fairy y echarlo en el café", ha explicado. Ella no se lo bebió, pero la madre poco después empezó a toser y "le salieron pompitas por la boca".

Como niña pequeña, empezó a reírse, inconsciente de lo que había hecho. "Mi madre me miraba pensando de qué me reía, pero en su cabeza no cabía la posibilidad de que su hija le hubiese echado Fairy en el café", ha manifestado.

La situación fue empeorando, ya no solo tosía y echaba pompas por la boca, empezó a salivar demás y le salió espuma por la boca. La madre inmediatamente llamó al padre, que se encontraba en ese momento trabajando en un "restaurante muy famoso de Madrid". Este, muy asustado, habló con su jefe y salió disparado hacia su casa. "Iba por la autopista a 190 kilómetros por hora, me dijo que jamás había pasado tanto miedo", ha dicho.

La policía paró al padre por el exceso de velocidad, pero cuando le explicó lo que le pasaba, que "mi mujer está echando espuma por la boca", los policías recogieron el control y le acompañaron a toda prisa hasta su casa. "Cuando llegaron a mi casa mi madre estaba echando espuma por la boca y yo, como me niña pequeña, me estaba partiendo de la risa viendo como su madre echaba pompas por la boca", ha afirmado.

La policía preguntó a la mujer si quería que la llevaran al hospital, y, después de vomitar el café con Fairy, dijo que no hacía falta porque se encontraba "muchísimo mejor". Una vez el padre comprobó la taza de café, @sotirules señaló con su pequeño dedo el líquido verde lavavajillas, confesando lo que hizo. "Me cayó una bronca, pero una bronca... con lo pequeña que era, era un trasto. Ahora lo pienso y digo que podría haber matado a mi madre", ha finalizado.