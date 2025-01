Lo que le suelta un señor en plena tienda es para no dar crédito: muchos recomiendan lo mismo

La usuaria de X @mirindatoxos ha contado en la red social lo que le ha dicho un "señor" en una tienda: la respuesta que le ha dado es para no dar crédito en pleno siglo XXI. Y muchos le han recomendado lo mismo en los comentarios.

"Pues hoy un señor en una tienda, me ha preguntado qué sartén era mejor para freír huevos", ha explicado en la publicación, que en pocas horas ha acumulado más de 8.000 me gusta y cientos de comentarios.

Tras esto, ha agregado: "Le he dicho que no trabajaba allí, y me ha respondido 'Pero eres mujer'". "Hoy. Siglo XXI, lo juro", ha concluido.

Las reacciones a la publicación han sido de indignación y muchos han recomendado lo mismo: "Haberle dado un sartenazo".