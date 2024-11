Lo que pone en este cartel visto en la manifestación en Valencia maravilla a miles de personas

Unas 130.000 personas, según Delegación de Gobierno, han salido las calles de Valencia en una manifestación convocada bajo el lema 'Mazón dimissió' para exigir la "dimisión inmediata" del president de la Generalitat, Carlos Mazón, y su Consell por "no haber sabido gestionar" la catástrofe de la DANA en los municipios afectados.

Las portavoces de la concentración han asegurado que desde el Ejecutivo autonómico "han demostrado ser incompetentes" y critican que "no merecen dirigir la vida de los valencianos".

"No han sabido gestionar una catástrofe natural, no han sabido alertarnos a la hora, no saben cómo organizarnos con la ayuda de la limpieza y la recogida de material. Por lo tanto, se han de ir a casa ya", ha señalado.

Pero la manifestación también ha dejado imágenes que se han hecho muy virales en redes sociales. Como el cartel que ha visto la usuaria de X @Aidamufo en la concentración y no ha dudado fotografiar y compartir.

"Habéis encendido la mecha en la tierra de la pólvora", apunta una persona que decidió escribir la frase con rotulador sobre un cartón marrón y que no deja de compartirse en la red social.

El escrito se ha hecho muy viral en cuestión de horas y acumula más de 21.000 me gusta y decenas de reacciones: