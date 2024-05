Lo que responde un camarero al cliente al traerle la cuenta es para que le den el carnet de cuñado

El usuario @robertarmengol16 ha sido testigo del merecimiento del camarero que le ha atentido de un nuevo carnet de cuñado por lo que le ha dicho después de entregarle la cuenta.

Y no se lo ha dicho de la nada. Después de tomar y comer algo en el bar junto a unos amigos, pidieron la cuenta de forma irónica: "¡Jefe! ¿Me traes la multa, por favor?". El usuario lo ha descrito como "POV: tu amigo más cuñado pide la cuenta".

La respuesta fue todavía mejor. "Vamos a ver esa multita", le ha dicho el camarero, provocando la risa de gran parte de la mesa. Pero eso no ha sido lo que ha provocado que el vídeo tuviera tanto éxito (el primero de ellos ha acumulado 12.1000 visualizaciones y cientos de 'me gusta').

Llegado el momento, aparece el camarero con la cuenta: "Revíselo, por favor, a mi me parece poco, pero bueno". Provó nuevamente las risas en la mesa y de los casi cincuenta comentarios: "POV: El camarero es aún más cuñado que nosotros".

"No existe mejor defensa que un buen ataque", ha respondido el usuario@yokese666, llevándose casi 400 'me gusta'. Esta segunda parte del vídeo ha acumulado casi 250.000 visualizaciones y 11.400 'me gusta'.