Lo que se ve en el brazalete de la capitana de hockey de España pone rabiando a algunos

El brazalete que lució Xantal Giné, capitana de la selección femenina de hockey, en su partido frente a Bélgica de los Juegos Olímpicos ha indignado a algunos, que están muy enfadados por lo que se podía ver en la tira.

Aunque no es la primera vez que Giné lleva ese mismo brazalete, el asunto ha tomado relevancia en esta ocasión porque TVE retransmitió el encuentro, que España perdió por 2-0, en La 1 y en prime time, lo que hizo que lo vieran un gran número de espectadores.

Lo que ha enfadado tanto a algunos es el que el brazalete lleva los colores del arcoíris y, además, un puño negro, símbolo del Black Lives Matter.

En las reacciones, un usuario ha dicho: "La capitana de la selección española de hockey. ¿En serio hay que aguantar esto? Amplía la foto y entre esa basura verás el puño de los BLM. ¿En serio hay que aguantar esto?".

Y otro: "¿¿De verdad este es el brazalete de capitana de la selección española de hockey??". Otros, en cambio, se han mostrado a favor de ese símbolo.

Por ejemplo, una persona ha subido una imagen de Dani Carvajal, sin camiseta en la celebración de la selección española de fútbol, y ha señalado: "Mientras tenemos que aguantar a futbolistas españoles diciendo/haciendo bravuconadas, otros no pueden aguantar un brazalete en defensa de diferentes minorías oprimidas... No defiendo las políticas de identidad, pero si me das a elegir prefiero el mensaje de la capitana de hockey".

Y otro, en ese mismo sentido: "La capitana de España de hockey en los Juegos Olímpicos lleva un brazalete arcoíris y ya están los homófobos rancios de Twitter rabiando".