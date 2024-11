Se muda de Madrid a Buenos Aires y no quiere volver más: más de 1.000 respuestas

La usuaria de TikTok @Berta.Candeal ha contado los motivos por los que prefiere vivir en Buenos Aires antes que en Madrid. Vivió en la capital española durante seis años y a sus 24 años se mudó a la capital argentina a través de una beca de estudio.

"No tengo nada de ganas de volver a Madrid, pero simplemente es un vídeo informativo", ha advertido al principio de la publicación, que ha acumulado más de 230.000 visualizaciones y cerca de 20.000 'me gusta' en apenas unos días. El primer motivo que ha dado, que "puede parecer una tontería, pero a mí me cambia muchísimo la calidad de vida en una ciudad" es la cantidad de vegetación que hay.

"En Buenos Aires todas las calles están llenas de árboles y en Madrid siento que cada vez eso se está dejando más atrás, se está perdiendo esa esencia y los edificios son cada vez más modernos y fríos, que no transmiten nada," ha añadido. Esta primera razón le ha llevado a la segunda, hablando de la "personalidad de la ciudad". La característica que, según ella, en Madrid solo se vería en un barrio como Malasaña.

"En Madrid no recuerdo que en ningún momento yendo por la calle mirando los edificios diciendo ¡ay, qué bonito!", ha expresado. Por otro lado, le ha encantado que "en cada esquina" de Buenos Aires haya una cafetería de especialidad. El punto más importante que ha querido destacar es la gente: "La calidez y la manera en la que te tratan con una hospitalidad y una cercanía y cariño tremendo".

Lo ha comparado un Madrid, una ciudad que prácticamente es todo lo contrario, según ha razonado ella: "No puede ser un lugar más hostil, antes no era así, pero viene tanta gente de fuera y están que no aguantan más, te tratan como el culo si no te conocen". Como no podía faltar, un factor que ha tenido también en cuenta es el precio del alquiler y de la vivienda.

Ha dado muchos, muchos motivos, que han cosechado 1.000 comentarios con afirmaciones de todo tipo. Laura, una usuaria argentina de TikTok, ha respondido que vive en Madrid y "no lo cambio por nada, no tengo que preocuparme porque mis hijas vengan solas en bus o por la noche, y mucho menos por la tranquilidad económica y su futuro":