Luis Tosar responde tajante a las últimas palabras de Ayuso: "Un horror. Me parece un horror"

Luis Tosar está inmerso en la promoción de La infiltrada, una nueva película que protagoniza junto con Carolina Yuste y que narra la historia de una mujer policía que se infiltró en ETA.

Este miércoles, Tosar ha estado en Hora 25 con Aimar Bretos que le ha preguntado por las palabras de Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid afirmó que "ETA está más fuerte que nunca".

"Un horror. Me parece un horror utilizar a ETA como se está utilizando, sobre todo en los últimos tiempos porque da la sensación, o al menos es la que yo tengo, de que es un poco impune que se pueda hablar de esto sin que pase absolutamente nada", ha señalado Tosar.

Para el actor es impactante que hacer este tipo de declaraciones no tengan castigo ni en las urnas ni en ningún lado: "Ahora mismo no estamos en elecciones pero joder, un mínimo de resentimiento en el apoyo popular. Hablamos de esto como si fuese cualquier cosa y han sido años de mucho dolor en este país".

Ha sido más claro todavía en su respuesta: "Sobre todo no es verdad lo que dice. No es verdad que ETA siga viva, no es verdad que haya atentados, no es verdad que haya pistoleros por la calle. No es cierto. ETA se acabó hace unos años por fortuna y de una manera o de otra estamos intentando recomponer este país. Muchos lo están intentando, otros quizá no tanto".