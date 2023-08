Mamen Mendizábal es durísima con Rubiales: lo define con estos tres contundentes adjetivos 

La periodista de laSexta Mamen Mendizábal ha reaccionado en su cuenta de Twitter a la noticia de la no dimisión del presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales.

Contra todo pronóstico, el máximo mandatario del fútbol español ha afirmado en una rueda de prensa que va a seguir al frente de la RFEF y que se niega a dimitir, tal y como todo hacía parecer horas antes.

Además, el presidente de la RFEF ha calificado su beso con Jenni Hermoso de "pico" y lo ha comparado que "el deseo de ese beso era el mismo que podía tener con una de mis hijas, ni más ni menos".

"Aunque se esté vendiendo otra cosa en los medios o tanto a los que venden el falso feminismo en este país. Fue un beso espontáneo, mutuo y consentido. En el momento en el que apareció Jenni ella me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo, nos abrazamos. Ella fue la que me acercó a su cuerpo. Le dije que se olvidara del penalti, que sin ella no hubiéramos ganado el Mundial. Le dije: ¿un piquito? y ella me dijo: 'Vale", ha explicado Rubiales.

Las reacciones a estas palabras no han tardado en llegar y una de las más críticas ha sido la comunicadora Mendizábal, que ha sido tajante a través de su cuenta de Twitter. "Rubiales además de un zafio y un cerdo, es un cobarde. Fue ella dice ahora … lo que nos faltaba por oír. VETE YA", ha afirmado.