Manda un currículum para ser novia de un tiktoker y la historia de amor tiene a todos pendientes

Ni a First Dates le sale una cita con tanta expectativa y con tanta repercusión social como la que han vivido los tiktokers y creadores de contenido Carla Cuero y Pablo Oria, dos jóvenes que están arrasando en la red social.

Hace unos días se hizo viral que la joven le había enviado un currículum vitae con todo tipo de detalles, fotos y experiencias a Oria. Este lo publicó e hizo un reto a sus seguidores: si llegaba a medio millón de me gusta iba a Holanda a verla.

Llegó y lo superó, así que el joven no tuvo más remedio que hacer las maletas y viajar hasta el país del norte de Europa, algo que han seguido documentando en las redes sociales.

Ahora ha sido Cuero la que ha publicado un vídeo contando la situación: "Resulta que mandé un currículum para ser su novia en plan risas, aunque me interesaba, pero con la esperanza de que viniese a Holanda a tomar un café conmigo. Lo que nunca pensé que ayer iba a tener que ir al aeropuerto, porque se ha plantado aquí en Amsterdam para conocerme".

"Si cuando tenemos una cita con un chico estamos nerviosas no os podéis imaginar como estaba ayer, que tenía el estómago que me estaba dando vueltas. Yo estoy que no me lo puedo creer. Ahora a aprovechar los días que nos quedan porque esta experiencia no la voy a olvidar en la vida", ha afirmado.

Tras este vídeos, ambos creadores de contenido han publicado varios vídeos sobre lo que han ido haciendo estos días en Holanda.