María Patiño habla de qué es telebasura para ella y hay quien pide tatuárselo a fuego

Getty Images for Netflix

La periodista María Patiño ha ofrecido una entrevista publicada este viernes en el diario El País en la que ha hablado de su programa Ni que fuéramos, pero también sobre algunos de los temas de actualidad.

Al ser preguntada por el fin de Sálvame, ha confesado que para ella "al principio fue un choque con la realidad" y que cuando lo cancelaron, "lo pasé muy mal". "Enfermé y tuve que pedir ayuda", ha explicado.

"La verdad es que le he dado mil vueltas y me han dado mil explicaciones distintas. Pero le he dado la vuelta a la tortilla por una cuestión de supervivencia. De ese veto ha nacido algo revolucionario", ha señalado.

Preguntada por la crisis de la prensa rosa, Patiño ha asegurado que "hay una crisis de personajes", antes de hablar del "éxito de Broncano en su primer programa con el campeón de surf, Aitor Francesena". "Me hace pensar que el éxito no se trata de grandes nombres, sino de contar grandes historias", ha añadido.

Pero ha habido una pregunta, sobre qué significa para ella telebasura, que está siendo muy compartida en redes sociales y hay quien dice que muchos deberían tatuársela a fuego.

"La manipulación de la realidad, tergiversar realidades jodidas como un atentado o intentar derribar gobiernos contando mentiras. Eso es basura, en mayúsculas. Lo que hacemos los payasos de la tele, con todos mis respetos a los payasos, no es telebasura", ha defendido.