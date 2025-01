Millán Salcedo cuenta lo que le dijo a la reina Sofía durante una fiesta privada: hay que atreverse

El humorista Millán Salcedo, que formó parte de Martes y 13 junto a Josema Yuste, ha contado lo que le dijo a la reina Sofía durante la celebración de un cumpleaños privado de la infanta Elena.

En una entrevista en Hora Veintipico de la Cadena Ser, el cómico ha rememorado: "Nos llamaron, que pensamos Josema y yo que era una broma de Inocente Inocente, para ir al 30 cumpleaños de la infanta Elena a La Zarzuela. Dijimos: qué cosa más rara, ¿no va a ser esto Inocente Inocente?".

"A las doce de la noche venía un coche oficial a buscarnos a nuestros domicilios. Me meten en un cochazo", ha contado antes de subrayar que él estaba tan seguro de que era una broma que en el vehículo iba tarareando la canción de Inocente Inocente.

"Llegamos y resulta que íbamos al cumpleaños de la infanta Elena porque la infanta Elena era muy fan nuestra y nos iba a recibir la infanta Cristina y Simoneta Gómez-Acebo, prima. Y es que era un regalo sorpresa que le daban a la infanta Elena y íbamos los dos no a actuar, sino a estar", ha contado.

"Entramos allí, una luz nos deslumbra: ¡¡¡Con ustedes, Martes y 13!! Y de repente alguien surge, emerge, nos agarra, y era la infanta Elena, que estaba encantada por la sorpresa. Teníamos que actuar, miras y ves a la reina Sofía, que estaba allí sentada regiamente por supuesto. Había más amigos, era una fiesta privada", ha recordado.

"Dijimos: 'No hemos traído nada preparado, pero hacemos lo que pidáis'. Yo me acuerdo que hice de Isabel Pantoja. Me puse delante de la reina y le dije: 'Majestad, majestad, dolor de cabeza, seborrea, pus. Yo también tengo una infanta en mi casa... infanta de naranja, en la nevera'. Yo eso se lo dije a la reina y ella flipó en colores", ha afirmado.