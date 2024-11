Miquel Ramos da la respuesta más sonada a Alejandro Sanz: 13.000 'me gusta' y subiendo

El periodista Miquel Ramos ha dado la respuesta más difundida al cantante Alejandro Sanz tras el mensaje sobre los políticos españoles que el artista lanzó al ver las consecuencias de la DANA en Valencia, que ha provocado más de 150 muertos.

En su escrito, Sanz aseguraba que le da "tristeza y rabia" ver que, ante una catástrofe como esta, los políticos "se dedican a tirarse las culpas unos a otros": "En vez de ponerse a remar todos a una, se dedican a lo de siempre… a soltar slogans opulentos y convenientes y paparruchadas de fingida indignación y victimismo. Utilizan el dolor del pueblo para sacar rédito político y desgastar al oponente".

"Perdón que sea tan vehemente pero me puede la rabia y la punzada en el pecho, ahí voy: A todos los representantes del pueblo, del puto signo que sean. Pónganse a trabajar para paliar la tragedia en España aunque sea por una sola vez en sus vidas y dejen de joder con su palabrería reiterativa, manipuladora y manida", reclamaba.

Tras ello, Miquel Ramos ha rescatado una noticia publicada por El Mundo hace un año titulada: "Alejandro Sanz: no paga los 3 millones que debe y le declaran en rebeldía".

En el subtítulo se podía leer: "El cantante no ha abonado la suma que los tribunales le habían condenado a pagar por no haber hecho frente a los préstamos que había pedido. No le localizan y el juez le ha declarado en rebeldía".

Junto a eso, Ramos ha señalado: "Imagina los recursos que se podrían dedicar a la catástrofe si pagaras los putos impuestos como hacemos todos". Y ese mensaje ha superado los 13.000 'me gusta' en poco más de 15 horas.