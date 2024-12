Mucho cuidado con esta nueva estafa telefónica: te llama un contacto cercano pero es IA

El creador de contenido Jesús Villegas (@yisasvillegas) ha subido un vídeo a su cuenta de TikTok enseñando cómo es esta nueva estafa telefónica con inteligencia artificial con la que hay que tener mucho cuidado.

"Presento la nueva estafa telefónica. Te cuento", ha comenzado el tiktoker, mientras cogía una llamada con su móvil que ponía que era de un contacto de su teléfono, su amigo el creador de contenido Ibai Llanos.

"Me he quedado tirado con el coche y necesito un bizum de 800 euros. No sé si me lo puedes hacer o...", se puede escuchar que dicen desde el otro lado de la línea, con una voz idéntica a la de Ibai.

"Oye, una cosa. ¿Con los dedos de la mano y los dedos de los pies?", ha preguntado el creador de contenido, una frase que ha utilizado para comprobar si la otra persona era realmente su amigo o no.

"La gente cercana sabría la respuesta. Esto que habéis visto se llama swing swaping: te llama un número que tienes guardado y te sale el contacto y todo", ha explicdo el influencer.

"Hace años que se puede hacer esto, pero aquí lo nuevo es que ya sabéis que la inteligencia artificial está avanzando mucho y resulta que te pueden clonar la voz. Tú escuchas la voz clonada de la otra persona, así que mucho ojo con esto.", ha alertado Jesús.

"Desde ya tenéis que tener una palabra secreta, una frase secreta con la gente cercana a vosotros. Ibai obviamente no me ha llamado, pero esto pasa realmente. Esto da miedo, eh", ha concluido el tiktoker con preocupación.