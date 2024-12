Muchos esperaban la reacción del Gran Wyoming al vídeo más confuso de Ayuso: no ha defraudado

El Gran Wyoming no ha defraudado a sus seguidores de El Intermedio, que esperaban una de sus célebres reacciones a unas confusas declaraciones de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

"Tú no entiendes a Ayuso cuando habla y es normal", ha empezado diciendo Dani Mateo antes de agregar: "No la entiendes ni tú ni nadie. ¿Sabéis lo que es la escritura automática? Pues bienvenidos al discurso automático".

Dicho eso, ha dado paso a las palabas de la dirigente del PP: "Si alguien quiere cambiar lo de todos, primero se habla entre todos, no con la bilat... bila... bilateral... bi no sé qué, pluri pluri, como estamos siemple... plurinacional, Estado federal, no es cierto es que, es que la realidad es que España no funciona así no está recogido en ningún sitio".

"Por tanto ¿qué esperan que se haga desde la capital regional, desde la región capital al servicio de todos? Pues criticarlo", remató Ayuso.

"A ver, de todo lo que ha dicho hay una cosa que es verdad: pluri pluri no está recogido en ningún sitio. Hemos llamado a la RAE y nos han dicho que si volvemos a preguntar gilipolleces nos manda a Pérez Reverte", ha señalado Dani Mateo.

"Pero eso no aclara lo de la bilaloooooo, bilasationamil biliii aiggmauu. Bueno, la cosa esa que seguro que es una guarrada y por eso no hay nadie que lo diga", ha apostillado Wyoming.

"Está claro que Ayuso vive un buen momento y conseguirá todo lo que quiera menos ganar una partido de Scrabble", ha rematado Mateo.