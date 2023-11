Muestra cuánto vale el aceite de oliva virgen extra español en Suiza y muchos no se lo explican

Comprobar cuánto vale el aceite de oliva virgen extra en otros países se ha convertido ya en una especie de género, sobre todo en TikTok, donde personas que viven en el extranjero o que simplemente van de visita acuden a los supermercados más típicos de la localidad para ver a cuánto está el oro líquido en comparación con España, cuyo precio supera los 10 euros el litro.

En esta ocasión la tiktoker @daanielaks ha visitado lo que parece un Lidl de Suiza y ha ido narrando a cuánto está el aceite. Cabe destacar que el sueldo medio en este país ronda los 7.000 euros al mes y hay una especie de salario mínimo que ronda los 4.000 euros.

Lo primero que ha mostrado es el aceite de girasol, que marca 4,95 Francos Suizos, que más o menos está al mismo valor que el euro. Luego enseña una botella de aceite de oliva "español supuestamente": "Un litro 7,99".

"Este es virgen, 7,49. ¿Cómo va a valer menos este? Pero mira, los precios por ahí. Este vale 10 euros porque es toscano no sé qué no sé cuántos", dice de otras botellas que, por lo que parece, no son de litro, son de 750ml.

En los comentarios muchas personas no dan crédito ya que en España el precio del aceite supera en la mayoría de casos los 10 euros. "Suiza, sueldo: 4500 Aceite 7.99 España, sueldo: 1000 Aceite 11.99", "La gente que dice qe es mas barato que españa poco aceite comprais e, en el mercadona marca Hacendado vale 6.78 por lo menos en el norte", "Mas barato q en españa, y cobran 7 veces mas", "en unos meses cuando se le acabe el contrato de compra el stock y se renegocie lo veréis a 20 en suiza", y "No se donde lo vi pero decía que es más barato en el resto de Europa porque son importaciones de temporadas pasadas y cuando compren ahora será caro" son algunos de los comentarios que se pueden leer en la publicación.