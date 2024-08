Nega (Los Chikos del Maíz) responde (y de qué forma) a lo que El Monaguillo dijo sobre Pablo Motos

Nega, el vocalista del grupo Los chikos del maíz, ha dado una de las respuestas más difundas al humorista Sergio Fernández, más conocido como 'El Monaguillo', por las palabras que éste le dedicó a Pablo Motos, presentador de El Hormiguero.

En una entrevista en El Mundo, al cómico le preguntaron por qué cree que Motos, con quien trabaja en el programa de Antena 3, es tan odiado en las redes sociales. "Las redes están llenas de haters a los que les gustaría ser como tú y, como no lo pueden ser, te odian", respondió él.

Y dijo más: "A mucha gente le gustaría ser como Pablo Motos, pero sin haber hecho todo el trabajo que ha hecho Pablo Motos y eso es muy complicado. Entonces hay odiadores federados. Y Pablo es una estrella y alguien irrepetible, sin ánimo de pelotear, como lo han sido María Teresa Campos o Jesús Hermida...".

"Y hay gente que dice: 'Vamos a por ellos'. Pero si no le abres la puerta al hater tampoco pasa nada", señaló. De ahí salió el titular de la entrevista: "La gente odia a Pablo Motos porque les gustaría ser como él y no pueden".

Y Nega ha respondido a ese mensaje: "Estoy muy contento con mi 1.85m, la verdad". Un usuario, a su vez, ha replicado a esas palabras: "Y sin embargo renunciarías a todos los centímetros q le sacas, por tener una cuarta parte de lo q tiene él y poder vivir una vida como la suya, y lo sabes".

Y el músico ha vuelto ha contestar: "Tengo el piso pagado (a tocateja), una novia sommelier, un gato tullido que me hace feliz y no circulan fotos mías de esta guisa. Y 185cm de los que no renuncio ni a uno. No proyectes fachipobre".