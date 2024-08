No duda en comprarse el producto que se encuentra del Lidl en un mercadillo de Valencia 

El usuario de TikTok Hugáceo Crujiente (@hugaceo.crujiente) ha hecho un gracioso vídeo de lo que se ha encontrado en un puesto mientras caminaba por el mercadillo de Valencia. Su vídeo es una maravilla.

"Soy la friki del Ldil con todos los productos del Lidl", asegura, mientras enseña una nevera portátil que compró en un Lidl.

"Así que estoy caminando por un mercadillo de Valencia y me encuentro con una camiseta del Lidl, que será de un trabajador imagino. Me la llevo, será mi momento de que alguien me pregunte por dónde está la carne congelada". indica.

Efectivamente, el creador de contenido la compró y se la llevó. Después se la prueba en casa y termina actuando como si fuera un trabajador: "Yo con esto ya me siento preparada para decir que no nos quedan salchichas veganas, que se nos acaban en la primera hora siempre".