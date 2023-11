No funciona el datáfono en un Carrefour y el comentario que suelta una clienta es de lo más surrealista

España ha vivido este sábado, durante, aproximadamente, una hora, unos momentos de auténtico caos en muchos establecimientos por una importante incidencia en el pago digital.

Tanto los datáfonos, como el pago digital Bizum, han sufrido unos minutos en los que no han funcionado. Todo relacionado con la caída que se ha producido en la plataforma de pagos online Redsys.

La incidencia había afectado a cajeros, datáfonos, pagos en comercios o al servicio de Bizum. Varios usuarios habían alertado a través de redes sociales de este problema y algunas entidades financieras habían informado a sus clientes del problema.

Un error que han vivido en primera persona muchas personas, entre ellas, la usuaria de X @imcalledsaru, pero que ha terminado con una escena que no ha dudado en compartir con sus seguidores.

Tras no poder pagar con tarjeta, otra clienta quiso decir algo por sorpresa y ella no dudó ni un segundo en contarlo en redes sociales. "Que no funciona el datáfono en el Carrefour y una señora acaba de decirle que es culpa de la amnistía", ha relatado.

El mensaje se ha hecho muy viral en las últimas horas, con más de 12.000 me gusta y decenas de usuarios no han tardado en reaccionar.