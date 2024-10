Oskar Matute no pierde la ocasión y reacciona así a lo de Rajoy con los tapones de las botellas de plástico

Oskar Matute, diputado de EH Bildu en el Congreso, ha aprovechado el revuelo que el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, causó este jueves en el Foro La Toja al decir lo que pensaba sobre los tapones de las botellas de plástico.

"Demasiada regulación. Hace un mes estaba con una botellita de estas y veía que no podía eh. Pues, pff, no había manera de quitar esto. Empecé a beber, me puse hecho un circo y dije, pero estas botellas son ahora todas así", ha asegurado.

Las palabras de Rajoy han sido de lo más comentado de la semana y Oskar Matute no ha dudado en reaccionar, siendo muy fiel a su estilo característico, desde su perfil en la red social X.

"A ver si al final el país de las oportunidades iba a ser el estado español…", ha señalado en la primera parte del mensaje, antes de dedicarle el dardo al expresidente del Gobierno y del PP.

"Fíjense que el señor del vídeo fue presidente del gobierno", ha sentenciado Oskar Matute, en un tuit que suma más de 2.000 me gusta en menos de un día.