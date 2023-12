Ovación de gala a India Martínez por lo que ha hecho al ver a una joven cantando un tema suyo en el centro de Sevilla

La cantante India Martínez ha conseguido uno de los tuits más compartidos del último día de 2023 tras lo que ha hecho al ver a una joven cantando su famoso tema 90 minutos en una céntrica calle de Sevilla.

"Voy paseando por Sevilla esta noche junto a mi familia, me paro a echarme una foto con mi hermana y, de repente, escucho a una chavala cantando 90 minutos", ha revelado en redes.

India Martínez reconoce que la protagonista tenía "una voz preciosa" y estaba "en la calle sola". Algo por lo que le entraron "muchas ganas de arroparla un poquito con mi voz".

"Me acerqué a ella y pasó esto. Cuanto más me acercaba a ella más fuerte me latía el corazón", ha contado en un segundo tuit, junto a un vídeo del momento.

India Martínez no dudó en formar parte de la actuación. "Me puse a cantar con ella y cuando levanté la mirada había un gran corro de gente con nosotros aplaudiendo", ha asegurado.

"Así es la música y la magia de la Navidad. Mucha suerte, sigue luchando bonita", ha sentenciado, en un mensaje que lleva más de 14.000 'me gusta' en pocas horas.

