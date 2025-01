Pablo Motos coge carrerilla y dice expresamente qué debería pasar con Carlos Mazón

Miguel Ángel Revilla acudió en la noche del miércoles a divertirse a El Hormiguero. El expresidente de Cantabria hizo un repaso por la actualidad política y habló con Pablo Motos de la DANA de Valencia y los responsables.

Para Revilla, el principal culpable de lo ocurrido y de no tomar medidas urgentes es el presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón: "El que no debería de estar ni un minuto más es el presidente de Valencia".

"En eso estamos de acuerdo", ha dicho Motos, que antes había comentado que Sánchez volvía este jueves a la Comunidad Valenciana después de tres meses desde su última y accidentada visita.

El presentador y el expresidente se han enzarzado a cuenta de las culpas de Sánchez. "Déjame que de esto sé algo", le ha espetado Revilla. "Y yo", ha dicho Motos. "Tú no sabes lo que sé yo de esto", ha vuelto a decir el dirigente cántabro.

Para Revilla, que se ha "tragado" dos estados de emergencia en Cantabria por incendios, las competencias son claramente de la Comunidad Autónoma "porque conoce mejor que nadie el terreno para tomar las medidas".

Y aquí Pablo Motos ha cogido carrerilla para hablar de Mazón: "Me estás diciendo que cuando Mazón es rematadamente impresentable y no está haciendo su trabajo, el presidente del Gobierno que puede declarar la emergencia nacional, no lo debe de hacer por los ciudadanos que se están ahogando".

Revilla ha insistido en que es "el protocolo oficial" y Pablo Motos ha afirmado que durante la pandemia se saltaron muchos protocolos "por salvar vidas". El expresidente de Cantabria ha arremetido contra Mazón por no estar presente y estar de comida "suficiente para que se vaya porque es impresentable".

"Es impresentable. Si no hay ninguna duda. No entiendo cómo Mazón sigue un solo día más en ese cargo y no entiendo al PP qué narices tendrá en la cabeza que no le cesan por tierra, mar y aire o le hacen la vida imposible", ha dicho sobre el presidente de la Comunidad Valenciana.

Eso sí, ha insistido en las culpas de Sánchez por no actuar ante "la ineptitud" de Mazón que, según Motos, debería ser juzgado. "Merece la dimisión, probablemente un juicio e igual merece hasta cárcel", ha vuelto a decir de Mazón Pablo Motos.